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الأحد، 19-12-2021 11:18 ص

مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحلات طيران Wizz Air

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الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي أولى رحلات طيران Wizz Air القادمة من ميلان أمس السبت 18 كانون الأول 2021. اضافة اعلان


وستقوم شركة الطيران المجرية منخفضة التكاليف بربط عمّان بأربع مدن أوروبية – بدءًا من ميلان وبودابست في كانون الأول، وروما وفيينا في آذار 2022 - بمعدل رحلتين في الأسبوع لكل وجهة.

وكجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة الأردنية لجذب السيّاح من جميع أنحاء العالم إلى المملكة، ستؤدي إضافة شركة طيران جديدة إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية في مطار الملكة علياء الدولي وتوفير مسارات سفر مباشرة متنوعة ومنخفضة التكاليف للمسافرين.

وقد جرى استقبال الطائرة لحظة هبوطها بتحية "أقواس الماء" التقليدية بحضور وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية و مجموعة المطار الدولي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا انضمام طيران "Wizz Air" إلى شبكات خطوط الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي، وهي خطوة تؤكد استراتيجيتنا الهادفة إلى زيادة خيارات السفر لمسافرينا. ونحرص في خطواتنا المقبلة على إحياء السياحة الوافدة تمامًا مثل شركائنا الذين تجمعنا بهم علاقات راسخة - وتحديدًا وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية - بما يتماشى مع برنامج الأولويات الاقتصادية للحكومة الأردنية. 

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