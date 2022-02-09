الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 02:29 م

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن بعض المطاعم الشعبية في عمان قامت برفع أسعارها "بشكل عشوائي" على حد وصفه .اضافة اعلان

وأوضح العواد اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع أسعار بعض وجبات الشاورما والوجبات السريعة بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي نتيجة ارتفاع كلف المواد الغذائية .
واشار العواد الى انخفاض مبيعات المطاعم منذ بداية العام الحالي بنسبة 60% بسبب إنخفاض الطلب وضعف القدرة الشرائية ، إضافة لارتفاع الأسعار في بعض المطاعم.
واشتكى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار الوجبات السريعة في الأسواق المحلية وتحديدا الشاورما والوجبات السريعة .

 




 

 


 

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