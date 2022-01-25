دعوة لعدم التهافت على المخابز وتأكيد على استمرارية عملها

الوكيل الاخباري - دعا نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، المواطنين إلى عدم التهافت على المخابز، نظراً لعمل معظمها على مدار 24 ساعة.



وقال إن المواد الأولية من طحين وغيرها متوفرة في كل المخابز، مشيراً لعدم وجود أي نواقص.



وأضاف إن الإقبال على المخابز ازداد مع إعلان الحكومة تعليق دوام يوم غد الأربعاء بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وتعطيل دوام يوم الخميس، مؤكداً عدم حدوث أي اكتظاظات أو تهافت.

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