الجمعة 03-03-2023
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الجمعة، 03-03-2023 07:42 م

مطالبة بتأجيل اقساط القروض ثلاثة اشهر بالاردن

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، الحكومة بتأجيل أقساط القروض للقطاعات التجارية والأفراد لثلاثة أشهر على الأقل لضخّ السيولة بالأسواق.

وأضاف العواد في تصريحات صحفية أن مبيعات المطاعم تراجعت بنسبة (60%) منذ بداية العام الحالي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال العواد إن هناك تراجعا كبيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبعض المطاعم على وشك الاغلاق، مشيرا إلى أن بعض المطاعم تلجأ للعروض وحرق الأسعار والبيع بسعر التكلفة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

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