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السبت، 04-12-2021 08:58 ص

مطالبة بتأجيل القروض المترتبة على شركات تكنولوجيا المعلومات

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الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بتأجيل القروض المالية المترتبة على شركات تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية العام المقبل 2022.

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وقال الرواجبة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن تأجيل القروض سيسهم في دعم أعمال الشركات والعاملين والموظفين لديها، وتمكينها من مواصلة نشاطها التجاري سواء داخل المملكة أو خارجها، وبالتالي توليد المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن شركات تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا مهما في تمكين الاقتصاد الوطني ودعم نشاطه، ولاسيما بظل الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها خلال جائحة كورونا.


واشار الى ان شركات تكنولوجيا المعلومات تعتبر ركيزة للأمن الوطني وأثبتت قدرات عالية خلال جائحة كورونا سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.


ولفت إلى أن 20 بالمئة من خريجي الجامعات الأردنية هم من تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يؤكد أهمية الاهتمام بهذا القطاع وتوسيع الاستثمارات فيه واستقطاب شركات عالمية جديدة لفتح مكاتب لها بالمملكة، ما يوفر فرص عمل للشباب، مؤكدا أن شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية التي يصل عددها الى الف شركة بمختلف مناطق المملكة وتشغل ما يقارب 45 ألف عامل وعاملة، تصدر الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات للعديد من الدول العربية والأجنبية، الى جانب الكفاءات والخبرات البشرية المؤهلة والمتخصصة.


وأشار الرواجبة، إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة الأردن التي تعد المرجعية القانونية للقطاع التجاري والخدمي، لمساعدة شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات على النمو وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا وجود مساع حثيثة لتعزيز تواجدها بأسواق المنطقة ولا سيما بالعراق وسوريا وفلسطين.


 




 

 


 

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