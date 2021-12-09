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مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

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الخميس، 09-12-2021 12:04 م

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

ملابس


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف، لتبلغ 8% بدلاً من 16%.

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وقال القواسمي، الخميس، إنّ المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.


وأضاف، أن "دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16% على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً".


وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.


 




 

 


 

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