العمل: يوم وظيفي في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن يوم وظيفي (للإناث فقط) للفروع الإنتاجية في محافظ اربد – لواء الشونة الشمالية (الزمالية) بالتعاون مع الفروع في المنطقة التي تعمل في قطاع الألبسة.

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وأشارت الوزارة إلى أن اليوم الوظيفي سيكون في مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية ويستمر لمدة 4 أيام ويبدأ اعتباراً من يوم الأحد من الأسبوع المقبل الموافق 2021/11/28 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق

2021/12/1 وسيكون يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً خلال الأيام المذكورة.



وأكدت أن على الراغبات بزيارة الأيام الوظيفية أن تكون حاصلة على الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو غير متخلفة عن الجرعة الثانية أو تحضر فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ٧٢ساعة مع ضرورة التقيد بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.





