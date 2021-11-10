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الأربعاء، 10-11-2021 05:05 م

توقع ارتفاع أسعار الألبسة المستوردة من الصين محليا بنسبة 10-15%

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الوكيل الإخباري- توقع ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، ارتفاع أسعار الألبسة المستوردة للموسم الشتوي من الصين في السوق المحلي بنسبة 10-15%؛ بسبب ارتفاع كلف الشحن البحري.

وأضاف القواسمي في تصريح لـ "المملكة" حول الاستعدادات للموسم الشتوي أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع كلف الشحن تحديدا خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/سبتمبر حيث وصلت كلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين 12 ألف دولار فيما كانت في السابق نحو ألفي دولار، وهذا سينعكس على السوق المحلي.

وقال إن مستوردات قطاع الألبسة من الخارج انخفضت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب أرقام الجمارك الأردنية.

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"الآن الشحن من الصين انخفض نحو 20%، وهذا له عدة أسباب منها الأعياد في الصين والازدحام في الموانئ الصينية ولا يمكن اعتبار ذلك انخفاض حقيقي وما زالت الأسعار مرتفعة عند الشحن من الصين وهذا سيؤثر على المستهلك" وفق القواسمي.

وقال القواسمي، إن البضائع في السوق الأردني متنوعة ويوجد بضائع من تركيا ومصر وأوروبا وهي لم ترتفع كلفها كما البضائع الصينية.

وحول الحركة الشرائية في السوق المحلي قال القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أنهي تقريبا الاستعدادات لفصل الشتاء وأصبحت البضاعة موجودة بالأسواق بشكل يلبي متطلبات المستهلك.

ويرى القواسمي أن الإقبال في السوق المحلي على الملابس الشتوية ما زال متواضعا، مرجعا السبب لتأخر الموسم الشتوي وللأوضاع الاقتصادية بظل كورونا وعدم توافر السيولة، إضافة لإقبال بعض المستهلكين على التجارة الإلكترونية من خلال الطرود البريدية التي تأتي من الخارج.

"نطالب بمساواتنا بالإعفاءات كما الحال مع الطرود البريدية القادمة من الخارج؛ لأننا ما زلنا نعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية مثل أجور العمال والإيجارات والطاقة والضرائب والجمارك وغيرها" بحسب القواسمي.

 

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