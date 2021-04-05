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الإثنين، 05-04-2021 06:13 م

مطالبة بقروض ميسرة للمطاعم والحلويات

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد بالالتفات إلى الحالة الاقتصادية والمالية العامة لقطاع المطاعم والحلويات والمقاهي.
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وقال في بيان صحفي، الاثنين، إن قطاع المطاعم والحلويات الأكثر تضررا بجائحة كورونا، والكثير من المطاعم ومحال الحلويات متوقفة عن العمل، وأصبحت على حافة الانهيار التام.

وأضاف أن القطاع يعاني من عدم القدرة على دفع الأجور والرواتب والتراخيص والضرائب، بالإضافة إلى رفع الكلف عليه لقاء ارتفاع المواد الاولية للإنتاج ومستهلكات العمل بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.

وطالب العواد بمنح قطاع المطاعم والحلويات قروضا ميسرة بفائدة 2 بالمئة من خلال الحزمة المالية المخصصة لدعم القطاعات المتضررة اساسا .

 




 

 


 

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