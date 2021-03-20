نقيب المطاعم والحلويات يحذر من عمليات تكديس واحتكار للبضائع

الوكيل الاخباري -

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حذر نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر العواد من قيام عدد محدود من تجار المواد الغذائية وبعض العاملين في مجال التصنيع الغذائي بتكديس كميات كبيرة من المواد الاساسية التموينية واحتكارها بشكل اسهم برفع اسعار العديد من السلع مؤخرا.وقال إن بعض كبار التجار طلبوا من عملائهم صرف الشيكات قبيل موعدها المتفق عليه ودون وجود رصيد لها لغاية الحصول على وصف متعثر مالي، لغايات الاستفادة من الحزمة المالية المقدمة من البنك المركزي، ومن ثم المعاودة لطرح ما تم تخزينه بسعر اعلى في السوق وسداد الشيكات والاستفادة من فوارق القرض وفوائده.واستهجن في تصريح صحفي اليوم ما يحدث في السوق من حالة تغول كبار التجار على متوسطي وصغار التجار ليس فقط في العرض والطلب وانما بالاستفادة من الحزم الاقتصادية التي تقدمها الدولة.