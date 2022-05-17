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الثلاثاء، 17-05-2022 09:04 م

مطالب بردم حفرة بمنطقة النهضة بالبادية الشمالية الغربية

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الوكيل الاخباري - طالب مواطنون في منطقة النهضة التابعة لبلدية الأمير الحسين بن عبدالله ضمن لواء البادية الشمالية الغربية الجهات ذات العلاقة بردم أحدى البرك الواقعة في الحي الشرقي من منطقة النهضة لما تشكله من خطورة على سلامة المواطنين .
 
بدوره قال مساعد محافظ المفرق لشؤون السلامة العامة نضال حجازين إن المحافظة تلقت طلبا من مواطنين في منطقة النهضة بردم حفرة أثرية في المنطقة الأمر الذي شكل اشكالا بين سكان المنطقة المطالبين بردمها وآخرين يعتبرونها حفرة أثرية يتوجب المحافظة عليها وتطويرها مشيرا أنه حال حل هذه الإشكالية سيصار لاتخاذ الإجراء المناسب.  

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