الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:10 م

مظاهر دعاية انتخابية تترك ضررا على ممتلكات عامة في إربد

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الوكيل الإخباري- ألحقت يافطات عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر التي اسدلت الستارة عليها الثلاثاء الماضي، اضرارا بالممتلكات العامة التابعة لبلدية اربد الكبرى.

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وقال الناطق الاعلامي باسم البلدية رداد التل في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان البلدية تفاجأت اثناء تنفيذ حملة ازالة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انقضاء المهلة التي حددتها للمرشحين لإزالة صورهم ويافطاتهم من الشوارع، بوجود عدد كبير منها تم تثبيته بطرق تسببت بإتلاف لممتلكات عامة مثل الميادين ومجمع السفريات والاشجار وغيرها.


واشار التل الى ان عدداً كبيراً من المرشحين لم يلتزموا بشروط الدعاية وقاموا بتثبيت لوحات كبيرة باستخدام أدوات معدنية مثل البراغي والمسامير على عدد من الميادين، وقاموا بحفر أجزاء من هذه الميادين بهدف تثبيت لوحاتهم.


واضاف إن سور مجمع اربد المركزي الذي أنشأته البلدية مؤخراً تعرض لضرر في بعض اجزائه، بسبب استخدام معدات معدنية ثقيلة خلال تثبيت هذه اللوحات.


واوضح إن البلدية باشرت منذ يومين بحملات مكثفة لإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية من شوارع المدينة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للمرشحين لإزالتها، مؤكداً انها ستقوم بمصادرة التأمينات لأي قائمة ومرشح لم يقم بإزالة مواده الإعلانية خلال فترة السماح التي تم منحها وفقاً لنظام الهيئة المستقلة للانتخاب.


 




 

 


 

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