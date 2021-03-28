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الأحد، 28-03-2021 12:37 م

معان: توفر المواد التموينية بكميات كافية وأسعار اعتيادية

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية صناعة وتجارة محافظة معان المهندسة سهيلة البدور، إن جميع المواد التموينية متوفرة في أسواق المحافظة وبكميات كافية وأسعار اعتيادية.

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واوضحت اليوم الاحد، أن أسعار الزيوت النباتية المعروضة في المؤسستين العسكرية والمدنية، لم يطرأ عليها أي ارتفاعات في الأسعار.


وأضافت ان أسعار الخضار ضمن معدلها الطبيعي باستثناء مادة الليمون التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى أن أسعار دواجن النتافات محددة بـ 165 قرشا، وهي ضمن المعدل الطبيعي.


واكدت البدور أن المديرية تفقدت الاسواق بالمحافظة لضمان توفر المواد التموينية اللازمة، مضيفة أن المخزون الاستراتيجي للمحافظة كافٍ، وأن الإقبال على الشراء يجري ضمن المعدل الطبيعي.


وقالت إن الكوادر الرقابية للمديرية تراقب الأسواق وتتفقد كميات المواد التموينية والسلع ومدى توفرها، وتراقب أسعارها، كما تشدد على الالتزام بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها، ومراقبة توفر المواد الرمضانية وأسعارها.


ولفتت الى أنه تم تحرير مخالفات بحق منشآت تجارية لم تعلن عن أسعار السلع، أو لم تلتزم بالتسعيرة المعلنة، مبينة أن أسواق معان تشهد التزاما بتطبيق قانون أوامر الدفاع، إذ لم تسجل أية مخالفات بهذا الشأن منذ أكثر من أسبوع.


 




 

 


 

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