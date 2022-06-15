معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

الوكيل الاخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة معان، حزمة من الدورات التدريبية لتنفيذها خلال الشهر الحالي في عدد من مناطق المحافظة، تستهدف فئات الشباب من المرحلة العمرية 20 – 35 عاما، وتشمل عددا من المحاور المتنوعة ذات الأولوية.

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وقال منسق الهيئة في معان، أحمد الجرادين، اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن إطلاق دورة تعليمية للغة الإنجليزية في منطقة بسطة بهدف بناء القدرات اللغوية لدى الشباب في مجال اللغة الإنجليزية، كما سيتم إطلاق دورة ترجمة في منطقة الحسينية خلال الشهر الحالي، داعيا الشباب إلى التسجيل والالتحاق بهذه الدورات ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة.



وأضاف إن الهيئة ستطلق خلال الشهر الحالي عددا من الدورات التدريبية منها: تربية إعلامية ستعقد في مقر الهيئة بقصبة معان، و تدريب مدربين في لواء الشوبك، وإدارة مشروعات في قضاء الجفر، كما سيتم إطلاق حزمة من الأعمال التطوعية في معان، مبينا أن تلك الدورات ستسهم في بناء قدرات الشباب في العديد من المجالات المعرفية والاقتصادية.



وأشار إلى اختتام دورة المناظرات التي عقدت في مقر الهيئة خلال الأسبوع الحالي، واستهدفت عددا من الشباب من كلا الجنسين، مضيفا أن الهيئة تركز على عملية الاتصال والتواصل مع الفئات الشبابية في محافظة معان، وتزويدهم بما يستجد من أنشطة ودورات تدريبية تسهم بصقل مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم في جميع الجوانب.