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عجلون: ورشة حول إشراك الشباب في عمليات صنع القرار

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السبت، 04-06-2022 11:55 م

عجلون: ورشة حول إشراك الشباب في عمليات صنع القرار

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الوكيل الاخباري - عقد مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة في محافظة عجلون اليوم السبت، في قاعة جمعية سيدات عجلون ورشة عمل تدريبية حول أشراك الشباب في عمليات صنع القرار ضمن إطار البلديات واللامركزية ومناقشة السياسات العامة التنموية ومفاهيم الحكم المحلي واللامركزية.

وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أهمية تعزيز دور الشباب والشابات في الحياة السياسية والشأن العام وتعزيز مساهمتهم في صنع القرار على مختلف المستويات إضافه إلى أهمية السعي لتعزيز التشاركية بين المجتمع المحلي وصناع القرار ودعم مساهمة الشباب في تحديد وصياغة الاحتياجات والأولويات التنموية بما يعزز دورهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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