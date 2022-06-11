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السبت، 11-06-2022 05:36 م

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

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الوكيل الاخباري - نظم برنامج "الأركان" الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في مركز شباب الطفيلة النموذجي، دورة تدريبية عن صناعة الأفلام، شارك فيها عدد من شباب محافظة الطفيلة.

وأكد مدير المراكز الشبابية والكشافة،مدير برامج اليونيسف، فراس الشوابكة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن برنامج "أركان" يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم في جميع محافظات المملكة ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل، مثنيا على جهود منظمي الدورة ودورهم في نشر وتفعيل البرامج النوعية في المراكز الشبابية.

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