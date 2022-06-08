الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

محمد اربيحات مبارك ترفيعك لرتبة نقيب

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالطفيلة

Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين غدا

وفاة واصابة خطيرة بمشاجرة في العقبة

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - أسماء

الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

الصحة العالمية: معظم إصابات جدري القرود بين الرجال

الأربعاء، 08-06-2022 03:47 م

إربد: ورشتان عن مشاركة الشباب السياسية وتأهيلهم للعمل

273916879_319499790221843_8929828859036413328_n


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب إربد، اليوم الأربعاء، ورشتين عن مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

اضافة اعلان


وضمن مبادرة الصالون السياسي، نظمت مديرية شباب إربد، ورشة حوارية عن "العمل الشبابي ودوره في المشاركة بالحياة السياسية" تحدث فيها النائب السابق الدكتور حميد البطاينة وحضرها مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، ورئيس قسم الشؤون الشبابية الدكتور أحمد الهزايمة.


ودعا البطاينة، خلال الورشة، إلى استثمار خبرات الشباب وقدراتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية وسماع آرائهم، وتفعيل دورهم ليكون بارزا بشكل أكثر في الحياة السياسية.


وبين أن للشباب قدرة كبيرة على التغيير ورسم معالم المستقبل، مؤكدا أن لديهم القدرة على إيصال كلمتهم إلى أصحاب القرار ، وبالتالي تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم المستقبلية بما يساهم في خدمة الوطن والمحافظة على تقدمه وأمنه واستقراره.


من جانبه، أكد العقيلي أهمية إبراز دور الشباب في صنع القرار وتنمية وريادة المجتمع، داعيا إلى تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية والعامة.


وناقش المشاركون، في نهاية الورشة، أهم قضايا الشباب في هذه المرحلة مع التأكيد على دورهم المهم في التنمية السياسية.


وفي سياق متصل، نظم مركز شباب بيت راس، التابع لمديرية شباب إربد، ورشة تدريبية عن "تأهيل الشباب للدخول في سوق العمل"، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.


وتحدث، خلال الورشة، الدكتور أشرف بطاينة عن أساليب وطرق البحث عن فرص عمل، مؤكدا أهمية استثمار الشباب لأوقات فراغهم لتنمية مهاراتهم وقدارتهم.


واستعرض البطاينة أهم الوسائل المعتمدة للحصول على فرصة عمل، وأهم الخبرات والمؤهلات المطلوبة للانخراط في سوق العمل.


يشار إلى أن الورشة هدفت إلى بناء مهارات الشباب في الحياة اليومية وتعزيزها، وصقل شخصياتهم، من أجل تأهيلهم للدخول في سوق العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

ما_هي_ضربة_الشمس

كيف تسعف مصابا بضربة شمس؟.. الدفاع المدني يجيب

62022618366999484528

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

العلوم والتكنولوجيا تنظم محاضرة عن تصميم المساقات

وزارة الصحة

الصحة: عمليات الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها

main_image62a06af5d11b0

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
maxresdefault (2)

إربد: انطلاق فعاليات معسكر مساراتي السياحية

image (42)

حماية الطفولة تحتفل باليوم العالمي للأسرة في إربد

520221221139996861070

انطلاق أنشطة وبرامج منوعة بمراكز شبابية في إربد

34627454-1651740918836

إغلاق طريق إربد - الزرقاء أمام المركبات بالاتجاهين

4202228111436616593402

إخماد حريق مركبة في الشونة الشمالية

large-75401باتنة-تهتز-على-وقع-جريمة-قتل-شنعاء-00c10-765x510

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد