معاهد التدريب المهني بإقليم الجنوب تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية

الوكيل الاخباري -

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فتحت معاهد التدريب المهني في إقليم الجنوب اليوم الاثنين، أبوابها لقبول وتسجيل الشباب والفتيات بمختلف البرامج والتخصصات المهنية وفي كافة المستويات المهنية سواء محدد المهارات أو الماهر والمهني للعام الدراسي الحالي، ويستمر التسجيل على مدار شهر.وبين مدير مديرية التدريب المهني في إقليم الجنوب المهندس غالب العدينات، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن مؤسسة التدريب المهني فتحت ابواب التسجيل بحزمة من المجالات التدريبية للباحثين عن عمل في التخصصات المهنية المتنوعة والتي تشمل العائلات المهنية بتخصصات عديدة متاحة للشباب والشابات من عمر 16 سنة ولغاية 35 سنة، مع إمكانية التسجيل خارج هذه الفئة العمرية .