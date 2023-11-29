معرض للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة بمركز إربد الثقافي

الوكيل الإخباري - افتتح نائب رئيس مجلس محافظة إربد، منير غرايبة، في جاليري مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، معرضا للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة، والذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، بمشاركة عدد من الفنانين بالمحافظة.

اضافة اعلان



وقال الغرايبة، خلال الافتتاح، إننا نقف اليوم دعما لصمود غزة العزة وأم الشهداء، والتي في حضرتها تختفي الأحرف ويتلعثم اللسان، في حين لو تأملنا المشهد نرى بأن غزة تقف بكل عزة وشموخ فخرا بالسابع من تشرين الأول يوم النصر المبين.



وأشار إلى أن غزة ورغم الحصار وقلة الموارد وضعف الإمكانات، قدمت أنموذجا يحتذى به وأعادت للأمة هيبتها، وأحيت جيلا يعرف النصر ويعيشه، وقدمت للجميع مدرسة للصمود والتصدي والتحدي.



وقال مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، إن هذا المعرض يأتي ضمن خطة المديرية وبرنامجها الثقافي نصرة للأشقاء في قطاع غزة وبمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين المبدعين بمحافظة إربد لعرض مجموعة من الأعمال التشكيلية المرسومة بالخط العربي.



واشتمل المعرض، الذي شارك فيه كل من الفنانين محمد الحموري، أكرم قواسمه، فيصل أبو عاشور وأحمد الحموري، على لوحات فنية رسمت بالخط العربي، جسدت العلاقة الوطيدة بين الأردن وفلسطين، وعبّرت عن شعور الفنان والمثقف الأردني ورؤية القيادة الهاشمية تجاه هذا العدو الغاشم.



وفي نهاية المعرض الذي حضره نخبة من الفنانين المهتمين ومديرو دوائر رسمية وخاصة وشباب يافعون، جرى تكريم جميع المشاركين ومجلس المحافظة.