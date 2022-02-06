إربد وعمّان تسجلان أكثر من نصف إصابات كورونا في الأردن اليوم الأحد

الوكيل الاخباري - سجلت محافظتي إربد وعمّان أكثر من نصف اصابات كورونا اليوم الاحد، بواقع 8251 اصابة، من اصل 15864 اصابة.

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ووفقاً لارقام الايجاز اليومي، الصادر عن وزارة الصحة، واصلت العاصمة عمّان تسجيل أعلى ارقام في إصابات كورونا اليومية في المملكة، لتسجل اليوم الاحد 6049 اصابة.



ووفقاً للإيجاز اليومي، الصادر عن وزارة الصحة، سجل في محافظة إربد 2202 إصابة، وتلتها الزرقاء التي سجلت 2150 اصابة.



وبينت الارقام انه سجل في محافظة الكرك 1162 اصابة، تلتها البلقاء التي سجل فيها 1145 اصابة.