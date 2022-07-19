مع موجة الحر.. ارتفاع الحمل الكهربائي في الأردن إلى 3150 ميغاواط

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الحمل الكهربائي الذي سُجل أمس الاثنين ارتفع بشكل واضح، وذلك مع بداية موجة الحر التي تشهدها المملكة .



وبينت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل المسائي وصل إلى 3150 ميغاواط، فيما وصل الحمل النهاري إلى 2770 ميغا واط.



وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب المتوقع خلال فصل الصيف الحالي.



وتشهد الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والتبريد .

اضافة اعلان