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الثلاثاء، 04-10-2022 07:11 م

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

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الوكيل الاخباري - دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إلى زيادة الاهتمام بواقع كبار السن في مجتمعنا وبشتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "هم بركتنا"، والذي نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار إلى اهتمام الأردن بكبار السن وتلبية حاجاتهم، لا سيما الضعفاء والفقراء منهم ومن لا يجد معيلا ولا مأوى، إذ تتضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية لرعايتهم وبما يحفظ لهم كرامتهم.

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