"مفوضية اللاجئين" لم تتلق أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية للعام الحالي في الأردن

الوكيل الإخباري - لم تحصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية للعام الحالي، فيما كانت تخطط لبدء توزيع تلك المساعدات في الأردن خلال الشهر الحالي الذي ينتهي الاثنين.

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وتحتاج المفوضية السامية (UNHCR)، للحصول على 46 مليون دولار أميركي لتزويد 120 ألف عائلة لاجئة في الأردن بالمساعدات النقدية الشتوية، في ظل "تزايد عدم استقرار" الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، وفق المفوضية.



وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز، الأحد، إن المفوضية "لم يصلها أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية لهذا العام".



ولا تزال المفوضية على تواصل مع المانحين لإيجاد وسيلة للتمويل، يحسب الفايز.

وأوضحت المفوضية في تقرير صدر عنها مؤخرا، إن "تمويل نداء المفوضية البالغ 46 مليون دولار أميركي للمساعدات النقدية الشتوية" أصبح أكثر أهمية مع اقتراب فصل الشتاء، والهدف هو الوصول إلى 120 ألف من العائلات اللاجئة الأكثر ضعفًا في الأردن".

المملكة