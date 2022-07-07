مقترح رفع أسعار الوجبات السريعة بين 10 إلى 15%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن مقترح تعديل أسعار الوجبات السريعة يسعى لرفع الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% فقط.

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وأضاف العواد لـ "الوكيل الإخباري" أن مقترح التعديل لم يتم رفضه بالكامل من قبل وزارة الصناعة والتجارة وإنما يتم دراسة النسبة المناسبة للأسعار.



وقال "اذا تم رفض مقترح تعديل الأسعار من قبل الصناعة والتجارة بشكل كامل ستتخذ النقابة إجراءات تصعيدية " وفق العواد



وأوضح أن الإجراءات تتمثل بتقديم مطالبها إلى رئاسة الوزراء بالإضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لكشف أضرار القطاع.



علماً أن النقابة قدمت دراسة شاملة لـ الصناعة والتجارة توضح حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج .



وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رفض مطالبة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بزيادة الأسعار بنسبة 30-40%.

