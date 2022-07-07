الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 11:18 ص

مقترح رفع أسعار الوجبات السريعة بين 10 إلى 15%

33


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن مقترح تعديل أسعار الوجبات السريعة يسعى لرفع الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% فقط.

اضافة اعلان


وأضاف العواد لـ "الوكيل الإخباري" أن مقترح التعديل لم يتم رفضه بالكامل من قبل وزارة الصناعة والتجارة وإنما يتم دراسة النسبة المناسبة للأسعار.


وقال "اذا تم رفض مقترح تعديل الأسعار من قبل الصناعة والتجارة بشكل كامل ستتخذ النقابة إجراءات تصعيدية " وفق العواد 


وأوضح أن الإجراءات تتمثل بتقديم مطالبها إلى رئاسة الوزراء بالإضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لكشف أضرار القطاع.


علماً أن النقابة قدمت دراسة شاملة لـ الصناعة والتجارة توضح حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج .


وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رفض مطالبة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بزيادة الأسعار بنسبة 30-40%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1657193571300

نائب الملك يزور ضريح الملك طلال

توجيهي 1

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

0L5A0995

الغذاء والدواء تطلق خدمة الرد على استفسارات الحجاج

ييييي

السياحة: غرفة عمليات لمتابعة جودة الخدمات للزوار

234d0b36a71127d4629d59fb72

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

مركبات وحافلات عمومية تتوقف في مجمع القيروان في جرش بعد افتتاحه أمس- (الغد)

تفاصيل خطة النقل العام خلال عطلة العيد

أخبار متعلقة
720226173816621327059

الحكومة : مطالبة أصحاب المطاعم برفع الأسعار ضرب من الخيال

6202220235440259456947

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

720225161126927425107

عيدية مطعم مشهور في عمان للموظفين تلهب مواقع التواصل

100431

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب الى 53 قرش للكيلو - وثيقة

e9fff2b5-5344-4cf9-8493-7d36413561b9

الشمالي يبحث في الجزائر زيادة التجارة البينية