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الثلاثاء، 05-07-2022 08:20 م

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

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الوكيل الاخباري - أكّد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الثلاثاء، أن أسعار وجبات المطاعم ستتعدّل وترتفع، وتوقّع الوصول إلى حلّ "مرضٍ" بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لكنه لوّح بخطوات تصعيدية في حال عدم السماح برفع الأسعار.

وقال عواد لـ"المملكة": "سيكون هناك اجتماع مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة في مجلس الأعيان تحت رعاية المجلس الذي تبنى الفكرة وأصبح حلقة وصل ".

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وتحدّث عواد عن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وقال: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك حل وسيكون مرضيا للنقابة والوزارة والمستهلك".

 

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