مكافحة الأوبئة : الإغلاقات هي الحل الوحيد لوقف انتشار كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، الخميس، إن الإغلاقات التي حصلت، وتمديد ساعات الحظر الجزئي، هي الحل الوحيد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد دون توفر اللقاحات الواقية الكافية.وأضاف الهواري لقناة المملكة أن الإصابات بالفيروس التي حصلت في الموجة الأخيرة تجاوزت الموجة السابقة في جميع المؤشرات."حطمنا جميع الأرقام القياسية (...) إذا نظرنا إلى الموجة السابقة ومقارنتها مع الموجة الحالية اليوم تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجوا داخل المستشفيات"، وفق الهواري.وأشار الهواري أن الأردن بحاجة إلى اللقاحات للسيطرة على الأزمة، وكسر سلسلة العدوى.