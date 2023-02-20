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الإثنين، 20-02-2023 09:34 م

ملتقى المتقاعدين العسكريين بجرش يحتفل بالمناسبات الوطنية

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الوكيل الاخباري - احتفل ملتقى ونادي المتقاعدين العسكريين في محافظة جرش، اليوم الاثنين، بالمناسبات الوطنية عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ويوم الوفاء والبيعة ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بحضور مندوب المحافظ محمد العوامرة وعدد من مديري الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية.

وقال مدير عام المؤسسة الاقتصاديــة والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي الذي رعى فعاليات الاحتفال، إننا ننتهز هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا لنثمن بكل الفخر والاعتزاز جهود جلالة الملك الكبيرة من أجل رفعة الوطن والأمة واهتمامه الكبير برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، معاهدين أن نبقى الأمناء على الرسالة نصل الليل بالنهار من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

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