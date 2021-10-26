الثلاثاء 26-10-2021
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مليون اردني يعيشون في فقر مطلق

تعرف-على-نسبة-الفقر-المطلق-في-الاردن-2021


الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريره السنوي السابع عشر حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي. 

وبحسب التقرير رصد المركز ارتفاعا مضطردا في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو (15,7%) وتمثّل (1,069) مليون مواطن أردني.

وبلغت نسبة البطالة نحو (24.7%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

واعتبر التقرير ان هذه الأرقام تنم عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدي لهاتين الظاهرتين على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات على المستوى الوطني وبدعم دولي في سبيل التصدي لذلك، وعلى رأسها المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي.

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