مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

الوكيل الإخباري

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- ناشد المواطن عمر الخطيب الأردنيين في البحث عن شقيق والده (عمه) نائل محمد الخطيب، وذلك إثر خروجه من المنزل في ماحص بمحافظة البلقاء منذ يومين.وقال الخطيب لـ"الوكيل الإخباري"، إن عمه يعاني من فقدان الذاكرة ولا يعاني من أي أمراض أخرى، وهو يستمر في السير بين ماحص والسلط دون وعي منه.وأضاف أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وجرى التعميم عليه.وأشار إلى أن عمه كان يرتدي بيجامة (بنطال لون رمادي، وT-shirt لون بيج ورمادي).ودعا الخطيب المواطنين إلى الاتصال على الرقم (0788543357) في حال وجود معلومات عنه أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.