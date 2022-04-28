منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان



الوكيل الاخباري - نظمت كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية اليوم الخميس ندوة بعنوان نفحات إيمانية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد علي الخلايلة وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن، وبحضور وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داود.



وأدار عميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد الندوة بحضور أستاذ الحديث في الجامعة الدكتور حمدي مراد ورئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون والدكتور محمد الفاعوري .

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