الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان

البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

أول دولة بالعالم توقف تطعيمات كورونا

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

روسيا : نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل خطرًا على القارة الأوروبية

جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

وزارة الصحة تعقد ورشة علمية وتدريبية للصحفيين حول أهمية التطعيم

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

الخميس، 28-04-2022 10:26 م

منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان

w



الوكيل الاخباري - نظمت كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية اليوم الخميس ندوة بعنوان نفحات إيمانية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد علي الخلايلة وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن، وبحضور وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داود.

وأدار عميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد الندوة بحضور أستاذ الحديث في الجامعة الدكتور حمدي مراد ورئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون والدكتور محمد الفاعوري . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202219103132232165597

البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

w

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

w

جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

وزارة الصحة

وزارة الصحة تعقد ورشة علمية وتدريبية للصحفيين حول أهمية التطعيم

4202227105048754536846

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

ab5b0677-009c-4c02-a885-62dc283bd6a9

العمل معاً لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة

أخبار متعلقة
420222613243758336010

العلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة لحفظ القران الكريم

4202219172159809350259

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطاراً رمضانياً لكوادرها العمالية

1

ندوة في اليرموك بعنوان حوافز رمضانية

3202231221057999299618

وفد من جامعة العلوم والتكنولوجيا يزور مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

6

جامعة العلوم الإسلامية تحتفل بيوم الشجرة

320222418056936991186

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق موقعها الإلكتروني المحدث