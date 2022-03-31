الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 10:10 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق موقعها الإلكتروني المحدث

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الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية موقعها الإلكتروني المحدث (www.just.edu.jo )، والذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الالكترونية لطلابها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الموقع الالكتروني الجديد يتميز بالتفاعلية العالية مع المستخدم من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلبة وجمهور، ويحاكي التطورات التكنولوجية الحديثة، ويسهل الوصول إلى المعلومة بالسرعة والوقت المناسبين من خلال آليات البحث على الصفحة الرئيسية . 

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