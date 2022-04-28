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الخميس، 28-04-2022 01:45 ص

العلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة لحفظ القران الكريم

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، مسابقة لحفظ القرآن الكريم تحت عنوان "قارئ التكنو2" بالتعاون مع دائرة أوقاف إربد الثانية.

وتهدف المسابقة التي شارك فيها ما يقارب 80 طالبا وطالبة، إلى تشجيع الطلبة على تلاوة كتاب الله الكريم والاستفادة من الحكم والمواعظ التربوية الغني بها، وإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة في الاهتمام بكتاب الله تعالى وتعليمه لطلبتها، إضافة إلى تعميق أواصر الأخوة والتواصل وتشجيع الإبداعات والمواهب والاستفادة من الخبرات المشتركة واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة.

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