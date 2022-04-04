جامعة العلوم الإسلامية تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة العلوم الإسلامية العالمية، اليوم الاثنين، بيوم الشجرة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد علي الخلايلة.



وقال رئيس الجامعة إن الاحتفال تضمن زراعة أشجار متنوعة لتتناسب مع طبيعة الغطاء النباتي داخل الحرم الجامعي، وحفاظاً على البيئة والطبيعة، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة يمثل تعزيزاً لروح العمل التطوعي وتجسيداً للمسؤولية المشتركة للجميع للمحافظة على الأشجار.

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