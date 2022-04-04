الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية عن السلامة المرورية في الكرك

التربية : خطة لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس الحكومية

أوقاف الكرك تنظم أول المجالس العلمية الهاشمية

جامعة العلوم الإسلامية تحتفل بيوم الشجرة

انطلاق مبادرة بصمة شباب الخير في عجلون

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز في كفر عان

إصابة مواطن باقتحام مركبة لمسجد في عمان

ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

ازدحامات مرورية خانقة في عمان

أكبر مصرف ألماني يحذر من مخاطر التخلي عن الغاز الروسي

الإثنين، 04-04-2022 05:50 م

جامعة العلوم الإسلامية تحتفل بيوم الشجرة

6


الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة العلوم الإسلامية العالمية، اليوم الاثنين، بيوم الشجرة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد علي الخلايلة.

وقال رئيس الجامعة إن الاحتفال تضمن زراعة أشجار متنوعة لتتناسب مع طبيعة الغطاء النباتي داخل الحرم الجامعي، وحفاظاً على البيئة والطبيعة، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة يمثل تعزيزاً لروح العمل التطوعي وتجسيداً للمسؤولية المشتركة للجميع للمحافظة على الأشجار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202223205322254669589

ورشة توعوية عن السلامة المرورية في الكرك

التربية والتعليم

التربية : خطة لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس الحكومية

320223020597595574955

أوقاف الكرك تنظم أول المجالس العلمية الهاشمية

3

انطلاق مبادرة بصمة شباب الخير في عجلون

وزارة الزراعة

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز في كفر عان

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تطلق الموسم الثاني من مسابقة موهبتي

أخبار متعلقة
320222020344934874953

الأردنية والتكنولوجيا تحتفلان بذكرى معركة الكرامة

3202220225829896108388

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

3202221154921705452350

وزير الاوقاف يصدر قرارات بشأن المساجد

وزارة الزراعة

زراعة الزرقاء تحتفل بيوم الشجرة وتزرع 500 شجرة حرجية

320221016105108561781

الأردنية تؤجل اقساط نيسان لمشتركي صندوق الادخار

0L5A0225

الجمارك تطلق خدمة براءة الذمة للطلاب العرب والأجانب الكترونياً