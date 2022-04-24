ندوة في اليرموك بعنوان حوافز رمضانية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك بالتعاون مع رابطة علماء الأردن، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "حوافز رمضانية في العشر الأواخر في رمضان".



وتناول عميد كلية الشريعة بجامعة جرش وعضو رابطة علماء الأردن الدكتور عبد الله الوردات أفضل الأعمال والعبادات في التقرب إلى الله وخصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لما لها من فضل، والتي تتمثل في وجود ليلة القدر في هذه الأيام المباركة.

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