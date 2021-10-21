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منتدى الأوقاف للحوار الفكري ينظم ندوة حول خصائص النبي عليه السلام

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الخميس، 21-10-2021 06:22 م

منتدى الأوقاف للحوار الفكري ينظم ندوة حول خصائص النبي عليه السلام

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية للحوار الفكري، ندوة حوارية بعنوان: "خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته" في المركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الملك المؤسس بعمان، بمشاركة مفتي البادية الشمالية، الدكتور مرزوق الشرفات، ومفتي محافظة المفرق، الدكتور أحمد الخطيب.

وقال الدكتور الشرفات، خلال الندوة التي أدارها مدير الدراسات في الوزارة الدكتور محمد العايدي، إن "رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجمع الخير والكمال البشري وسيد الخلق بشكل قاطع وواضح وضوح النهار، وله صفات كثيرة تناولها الصحابة رضي الله عنهم والمؤرخون وكل من كتب بالسيرة النبوية، ولا يمكن حصرها في مجال واحد".

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