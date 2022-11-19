الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

دهس شخص في وسط البلد وتدهور تريلا مُحملة بالذرة في الحسا

أبو السمن: حلول فورية على نزول صافوط خلال أسبوعين

حريق أشجار حرجية على طريق المطار يؤدي إلى أزمة سير

أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

الإعلان عن مجموعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

السبت، 19-11-2022 07:41 م

منتدى السياحة العلاجية يناقش دور الدبلوماسيين والقوانين في السفر الصحي

w


 الوكيل الاخباري - ناقشت جلسات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022 في يومها الأول، دور الدبلوماسيين والمنظمات الدولية والقوانين في تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون بين البلدان كافة في هذا المجال.

وتناولت جلسة متخصصة دور الدبلوماسيين في تعزيز التعاون الصحي بين البلدان وتفعيل الاتفاقيات المعنية بزيادة السفر الصحي، شارك فيها مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الدكتور إسماعيل المعايطة، وسفيرا الأردن في العراق الدكتور منتصر الزعبي، وفي سلطنة عُمان أمجد القهيوي، والسفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، والسفير السوداني حسن سوار الدهب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022471247305560477

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

314427844_434231778884062_1500639234704916376_n

دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

قطر

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

112022139311928570986

دهس شخص في وسط البلد وتدهور تريلا مُحملة بالذرة في الحسا

0L5A9538

الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز التطعيم ضد كورونا

666

حريق أشجار حرجية على طريق المطار يؤدي إلى أزمة سير

أخبار متعلقة
f

جلسة حوارية حول الواقع الصحي في الكرك

w

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد تعزيز الوعي للوقاية من سرطان الثدي