منتدى السياحة العلاجية يناقش دور الدبلوماسيين والقوانين في السفر الصحي

الوكيل الاخباري - ناقشت جلسات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022 في يومها الأول، دور الدبلوماسيين والمنظمات الدولية والقوانين في تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون بين البلدان كافة في هذا المجال.



وتناولت جلسة متخصصة دور الدبلوماسيين في تعزيز التعاون الصحي بين البلدان وتفعيل الاتفاقيات المعنية بزيادة السفر الصحي، شارك فيها مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الدكتور إسماعيل المعايطة، وسفيرا الأردن في العراق الدكتور منتصر الزعبي، وفي سلطنة عُمان أمجد القهيوي، والسفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، والسفير السوداني حسن سوار الدهب.

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