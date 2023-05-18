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الخميس، 18-05-2023 01:39 ص

منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال يحتفون بسمو ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يشغل مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وعبر حسابه على انستغرام قال ولي العهد: "عزوتي وزملائي رفاق السلاح في لواء الملك الحسين المدرع، الذي يحمل اسم أغلى الرجال، لكم مني كل المحبة والشكر على ليلة سَمَر جميلة ووقت عزيز على قلبي معكم وبينكم. حفظكم الله وقوّى عزائمكم".

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