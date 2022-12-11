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الأحد، 11-12-2022 05:01 م

منحة تشيكية لمستشفى الملك المؤسس بقيمة 215 ألف دولار

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الوكيل الاخباري - تسلم مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الأحد، من سفير جمهورية التشيك في الأردن يوزيف كوتسكي، معدات طبية بقيمة 215 ألف دولار، كمنحة من السفارة للمستشفى.

وتضمنت المنحة 10 أسرة للمرضى، و3 للعناية الحثيثة، و3 لغرف عمليات للولادة، و5 عربات نقل مرضى، و5 لنقل أطفال حديثي الولادة، و5 أجهرة كي للعمليات، و5 أجهزة لمساعدة الكوادر الطبية في العمليات.

وعبر الغزو عن شكره لهذا التبرع السخي الذي يعزز من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين.

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