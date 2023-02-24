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الجمعة، 24-02-2023 03:10 م

منحة مغربية لإنشاء مركز للتدريب المهني في عمّان

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الجمعة ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس سكوري والوفد المرافق له.

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وبحث الجانبان، أطر وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من تجارب كلا البلدين الشقيقين في مجال العمل والتدريب المهني.


كما ثمن الشمالي خلال اللقاء دعم الملك محمد السادس ملك المغرب للمملكة الأردنية الهاشمية والمتمثل بتقديم منحة لإنشاء وتجهيز مركز متخصص للتدريب المهني في العاصمة عمان.


كما قام  الوزراء وبرفقة مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة بزيارة إلى الموقع الذي تم تخصيصه لمؤسسة التدريب المهني على طريق المطار والبالغة مساحته (١١) دونم لإقامة هذا المركز التدريبي المتخصص والذي سيكون تمويله بالكامل من منحة العاهل المغربي المقدمة الى المملكة.


وسيكون هذا المعهد مركزاً متميزاً لبناء وتطوير المهارات المهنية والتقنية للشباب الأردني حيث سيتم التركيز على تدريبهم في تخصصات مطلوبة في سوق العمل تشمل تخصصات صيانة السيارات (الذكية، الهايبرد، وميكانيك السيارات) صياغة المعدات الطبية، المهن المتخصصة في قطاع الفندقة والسياحة إضافة إلى صيانة الأجهزة الالكترونية.


 




 

 


 

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