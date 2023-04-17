منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة الرومانية لجميع البرامج الدراسية

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية عن توفر (40) منحة دراسية في جميع الدرجات العلمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة في جميع الدول من خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي.

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حيث تغطي المنحة (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن) ولا تغطي المنحة السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم إعطاء الأولوية في الاختيار للمرشحين الراغبين في دراسة التخصصات التالية (الاقتصاد، إدارة الأعمال، العلوم الزراعية، الدراسات التقنية، النفط والغاز)، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها، علماً بأن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم اتقانه للغة الرومانية خلال السنة التحضيرية وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول.



وعلى الطالب إرسال الطلب معززاً بالوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي:

([email protected]) ولن يتم النظر في الملفات غير مكتملة الوثائق من الجهات المعنية في رومانيا. علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023.

ولمزيد من المعلومات ولتعبئة الطلب على الطالب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.imm.gov.ro/ro/2023/03/30/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini-anul-universitar-2023-2024/

ملاحظة:



للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة يرجى الدخول إلى الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الإردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.