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الأحد، 05-05-2024 01:53 م

مطالبات بتحديد نقاط تحميل وتنزيل لحافلات نقل الركاب في إربد

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الوكيل الإخباري - دعا نائب نقيب نقابة أصحاب الحافلات والباصات جهاد الصفدي بلدية إربد الكبرى الى توفير محطات لخطوط سير الحافلات من أجل تحميل وتنزيل الركاب بنقاط محددة لتلافي تعرضهم للمخالفات.

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وأوضح الصفدي في تصريح اليوم الأحد ان عدم وجود شاخصات أو نقاط تنزيل وتحميل على طول خط سير المركبات يعرض حافلات النقل وسائقيها لمخالفات، مشيرا الى أن تحديد نقاط للتوقف والتحميل والتنزيل يحد أيضا من المشاكل مع الركاب خاصة الراغبين بالنزول في أماكن يمنع التنزيل عندها.

وأكد أهمية إلزام حافلات نقل الركات بالتوقف عند هذه النقاط فقط لغايات التحميل والتنزيل وتوفير البنية التحتية لأماكن الانتظار وتأهيلها، داعيا الى تأهيل مجمع "خلف التل" كونه يفتقر لعوامل السلامة المرورية.


كما دعا الصفدي الى توفير دوريات من شرطة السير لضبط وتنظيم حركة النقل خاصة المنافسة من قبل باصات الركوب الصغيرة التي تعمل بشكل غير قانوني على الخطوط، وتفعيل دور النقابة كونها الجهة الخبيرة بمعيقات قطاع النقل العام ومشاكله وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.


من جهته، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية تنظر لقطاع النقل العام بشكل شمولي وكجزء أساسي في خدمة المواطنين، مبينا ان معظم الحافلات المتوسطة العاملة بإربد لها مواقف داخل المجمعات الخاصة بها والحافلات الأخرى لها مواقف محددة بعدد من الشوارع.


و أَقَرّ بعدم وجود اماكن محددة لتحميل وتنزيل الركاب ضمن مسارات خطوط النقل العاملة في المدينة واستعداد البلدية بتنفيذ هذا المسروع بعد التنسيق مع الجهات المعنية.


وأضاف، ان البلدية ركبت 4 مظلات للركاب في شارع الحصن بوسط البلد بحيث تكون هذه الخطوة نواة لتحميل الركاب في هذه المواقع، مؤكدا أنه في حال حصل التزام أصحاب الخطوط والمواطنين بهذه الاماكن فإن البلدية ستعمل على تقييم هذه التجربة بالشراكة مع هيئة النقل البري بحيث يصار الى تعميمها.

 




 

 


 

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