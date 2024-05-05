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الأحد، 05-05-2024 01:34 م

الصناعة والتجارة تحدد سقوفا سعرية للدجاج الطازج لارتفاعه بشكل غير مبرر

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من يوم غد الاثنين وذلك بعدما رصدت الوزارة خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعا غير مبرر على أسعاره . 

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وبموجب القرار تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و 5 قروش للجملة ودينارين و 20 قرشا للمستهلك " بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه تحفيزا للمنافسة في السوق وبما يخدم مصلحة المستهلك.


ووجه الشمالي مراقبي الأسواق لتكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع الدجاج الطازج والمنتجين وذلك محلات بيع الدجاج الحي " النتافات " لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

 




 

 


 

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