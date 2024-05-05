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الأحد، 05-05-2024 01:55 م

المستقلة للانتخاب تنسق ورشة عمل لتعزيز قدرات القيادات الحزبية في إدارة الحملات الانتخابية

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الوكيل الإخباري - نسقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة في مجال إدارة الحملات الانتخابية، ضمن برنامج بناء قدرات القيادات الحزبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز العملية الديمقراطية وتمكين الأحزاب السياسية.

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وجاءت الورشة بهدف تقديم المعارف والمهارات الأساسية للقيادات الحزبية لتعزيز قدرتهم على التخطيط الفعال وتنفيذ استراتيجيات حملات انتخابية ناجحة. بحضور عدد من القيادات الحزبية وخبراء في مجال الانتخابات وإدارة الحملات.


واستقطبت الهيئة عددًا من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال إدارة الحملات الانتخابية، مما أَتاح للمشاركين الاستفادة من التجارب الدولية وأحدث الأساليب المتبعة دوليًا في هذا المجال. كما تضمنت الورشة تبادل الخبرات ومناقشة الحلول المُبتكرة لتحديات الحملات الانتخابية الحديثة.


ومن المقرر أن تستمر هذه اللقاءات بين الهيئة ومدراء الحملات الانتخابية في الأحزاب، بهدف تطوير مهاراتهم بشكل مُستمر ومراجعة الاستراتيجيات المطبقة.


خلال الورشة، تم تغطية موضوعات مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي للحملات، الممارسات الفضلى في الحملات الانتخابية، واستخدام التكنولوجيا في تعزيز التواصل مع الناخبين. كما تم تسليط الضوء على أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الحملات الانتخابية.


وبينت الهيئة أن تطوير قدرات القيادات الحزبية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق انتخابات أكثر شفافية ونزاهة، وهذا بدوره يعزز الثقة في العملية الانتخابية.

 




 

 


 

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