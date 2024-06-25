الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

وفاة و4 إصابات بحادث سير في عمان والامن يضبط كافة اطراف الحادث

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الثلاثاء، 25-06-2024 06:41 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

1719324900663


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى ذوي شهيدي الواجب الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح اللذين قضيا إثر حادث تدهور شاحنات عسكرية، الأحد الماضي، ضمن قافلة مساعدات إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الشهيدين، في محافظتي الزرقاء وإربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرتي الشهيدين وذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأشاد العيسوي، بمناقب الشهيدين الذين قضوا في سبيل تقديم واجب الوطن تجاه الأهل في غزة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمس الاثنين، عن استشهاد الرقيب العرام والجندي/ 2 الصياح، من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين، إثر تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد الماضي، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، بحسب المصدر، أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-25 at 7.29.11 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمومني

1719322220844

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

1719328044884

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق

1719325569329

إلزام شركات الخدمات المالية بالحفاظ على السرية لحسابات عملائها

5

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

1 (56)

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

أخبار متعلقة
1719260323209

مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي

WhatsApp Image 2024-06-24 at 8.09.55 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

WhatsApp Image 2024-06-06 at 9.38.39 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل النعسان وآل القاسم

5202417171850547511088

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 8.07.58 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الدبوبي وأبو السمن والصوفي والزعبي والعواملة والخريسات