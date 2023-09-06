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الأربعاء، 06-09-2023 12:59 م

من حفظة كتاب الله .. حزن واسع لوفاة الشاب المعتصم بالله بحادث سير مؤسف

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الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة الشاب المعتصم بالله الفاعوري عن عمر 19 عاماً اثر حادث سير مؤسف امس الثلاثاء .اضافة اعلان


ونعى والد الشاب المرحوم، الذي يعمل مديرا لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم، ابنه بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً : "إنا لله وإنا إليه راجعون... أحتسب عند الله ابني معتصم بالله، توفي بحادث سير عن عمر 19 عامًا".

وطالب الوالد المتابعين بالدعاء لنجله بالرحمة والمغفرة، قائلاً: "دعواتكم لابني معتصم بالرحمة والمغفرة... اللهم إني راضٍ عنه".

كما نعاه العديد من أصدقائه، مستذكرين طيب ونبل أخلاقه، وعبروا عن حزنهم  بوفاة المرحوم ، مشيرين انه من حفظة كتاب الله وإمام ومقيم للصلاة ، كما نعته الصفحة الرسمية لجمعية الصالحين لحفظ القرآن الكريم .

 




 

 


 

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