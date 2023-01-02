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الإثنين، 02-01-2023 01:34 م

من يخلف الزبون برئاسة بلدية باب عمّان بعد وفاته بحادث سير؟

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بعد وفاة رئيس بلدية باب عمّان عامر الزبون، اليوم الاثنين، إثر حادث سير مؤسف قرب جسر البقعة، برزت تساؤلات حول من يخلفه في رئاسة البلدية.

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ووفق الفقرة (أ) من المادة رقم 50 من قانون الإدارة المحلية، فإنه إذا شغر منصب رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق.


وأضافت المادة أنه في حال كانت المدة المتبقية لا تزيد على سنة يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب الرئيس للمدة المتبقية، ولكون الانتخابات أجريت خلال عام 2022 فإنه سيتم إجراء انتخابات جديدة بعد أربعة أشهر لانتخاب رئيس جديد للبلدية في هذه الحالة.


كما نصت المادة 49 على: "إذا توفي رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة المستقلة للانتخاب وللوزير المعني والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة بالجريدة الرسمية".


وكان توفي اليوم الاثنين، رئيس بلدية باب عمان عامر الزبون إثر حادث سير قرب جسر البقعة.

 




 

 


 

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