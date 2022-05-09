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الإثنين، 09-05-2022 04:42 م

مهرجان ترفيهي للأطفال في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، وضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد " بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مهرجانا ترفيهيا للأطفال تحت شعار "فرحة عيد".

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وقال رئيس لجنة الدعم المجتمعي، مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة علي البداينة، إن هذا المهرجان جاء ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها اللجنة لخدمة مختلف فئات اللاجئين في المحافظة.

 

وأضاف أن المهرجان تضمن عدة فقرات رياضية "تلي متش" ومسابقات ثقافية، فضلا عن توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال الأردنيين والسوريين، ما أسهم في إدخال الفرحة على قلوبهم عبر شمولهم بالبرامج الترفيهية والرياضية واكسابهم مهارات رياضية ومعلومات ثقافية جديدة.

 




 

 


 

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