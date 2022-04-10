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الأحد، 10-04-2022 02:29 م

الغذاء والدواء: ايقاف 8 مصانع غذائية عن العمل

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الوكيل الإخباري - نفذت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الغذاء نحو 300 زيارة لمؤسسات ومصانع غذائية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 لا سيما خلال فترة ما قبل شهر رمضان المبارك.

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من جهته بين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق المؤسسة نفذت 130 زيارة لمصانع غذائية أوقف خلالها 8 مصانع عن العمل وتم إشعار 45 مصنعا بوجود نواقص.


ولفت مهيدات إلى أن الزيارات جاءت ضمن الجهود الرقابية الدورية التي تقوم بها المؤسسة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول في السوق الأردني من خلال تتبع الغذاء  خلال كافة مراحل تداوله بدءًا من مرحلة الإنتاج وحتى نقاط البيع للتأكد من مطابقته للقواعد الفنية المعتمدة .


وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي ملاحظة أو شكوي أو استفسار من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] والواتس اب على الرقم0795632000

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