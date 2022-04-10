إطلاق مبادرات تطوعية في لواء بصيرا خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - اطلقت فعاليات شبابية من لواء بصيرا مبادرات تطوعية، خلال شهر رمضان المبارك، لمساعدة المعوزين بتوفير وجبات الطعام والمواد الغذائية، وتوفير المياه والتمور والألبان، لعابري السبيل الصائمين المتجهين إلى المناطق الجنوبية من الطفيلة.
وبين عدد من المتطوعين، اليوم الأحد، أن هذه المبادرات ومن بينها مبادرة "إفطار صائم"، والتي أطلقها عدد من شباب اللواء، استطاعت خلال السنوات الـ 8 الماضية توزيع الآلاف من عبوات التمور والعصائر والألبان والمياه على الصائمين المارين عبر الطريق الملوكي الذي يخترق لواء بصيرا، إضافة إلى زوار المناطق السياحية المتجهين إلى ضانا والبتراء وغيرها من المناطق السياحية الجنوبية.
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وأوضحوا أن هذه المبادرة التي يقوم عليها مجموعة من المتطوعين، من مختلف الأعمار تستهدف الفقراء والمحتاجين وتسهم في تشجيع الشباب على الاندماج بالمشاريع الوطنية الإنسانية التطوعية، مشيرين إلى أن هذه المبادرات كمبادرة "سبيل أهل الخير" حظيت بدعم من مختلف الجهات والهيئات المحلية في الطفيلة. وأكدوا أن رؤية هذه المبادرات الشبابية التطوعية تسعى إلى شمول كافة المحتاجين في اللواء للقضاء على ظاهرة الفقر في شهر رمضان، وتأمين المحتاجين بوجبات الإفطار، وتوفير إفطار لعابري السبيل خلال شهر رمضان المبارك.
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