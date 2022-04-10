إجراءات للحد من الأزمة المرورية وسط مدينة الطفيلة

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الطفيلة بتنفيذ حملة رقابية للحد من الأزمة المرورية، وانتشار البسطات والاعتداءات على أرصفة المشاة داخل المدينة، وذلك ضمن جهود تشاركية بين كوادر البلدية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

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وقال رئيس البلدية، الدكتور حازم العدينات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحملة تأتي للحد من الأزمة المرورية داخل الوسط التجاري في المدينة لا سيما خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتتضمن تنبيه التجار المخالفين، وأصحاب المركبات بعدم الاصطفاف العشوائي لمركباتهم، والحد من انتشار بسطات الخضار والفواكه على جانبي الشارع الرئيسي، لتمكين مرتادي الأسواق من الحركة بيسر وسهولة.



وأشار إلى أن محدودية مسربي الشارع الرئيسي وعدم إمكانية توسعته نظرا لحجم الاستملاكات والأبنية المتواجدة على جانبيه تحول دون توفير مسارب إضافية، مؤكدا أن استخدام مواقف المركبات في مبنى بلدية الطفيلة الجديد، والتي تتجاوز طاقتها الاستيعابية الـ 350 مركبة، أسهم في الحد من مشاكل الاصطفاف العشوائي للمركبات والاعتداءات على الأرصفة.



من جانبهم، طالب مواطنون بحل مشكلة الاعتداء على أرصفة المشاة من قبل أصحاب بسطات الخضار والفواكه والألبسة والأحذية والمواد الغذائية، إلى جانب حل مشاكل الاصطفاف العشوائي للمركبات، وما يرافق ذلك من أزمة مرورية خانقة، تعيق حركة المركبات والمشاة على حد سواء، والتي أصبحت من أبرز مظاهر الوسط التجاري في المدينة خلال الشهر الفضيل.